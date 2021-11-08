В Telegram появилась первая официальная реклама  

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- 9:22, 08 ноября 2021
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CentralAsia (CA) - В Telegram-каналах с более чем 1000 подписчиками появились первые рекламные сообщения. Они ведут на канал Павла Дурова с разъяснениями, как будет работать реклама в мессенджере.
7 ноября в мессенджере Telegram стали появляться первые официальные рекламные сообщения, запуск которых ранее анонсировал Павел Дуров, основатель мессенджера.
Сообщения с пометкой "sponsored" размещаются во многих крупных каналах под последним вышедшим постом.
Администраторы сетуют, что не видят, какие именно рекламные посты появляются у них в каналах и не могут повлиять на характер размещаемой у них рекламы.
Мессенджер Telegram начал тестировать официальные рекламные объявления 4 ноября. В крупных каналах появилось сообщение, опубликованное в канале Дурова.
По словам основателя мессенджера Telegram, реклама появится только в больших телеграм-каналах, число подписчиков которых не менее одной тысячи. Рекламные материалы не будут показывать в чатах и группах. Ожидается, что у пользователей будет возможность отключать рекламные объявления в Telegram.