В Telegram появилась первая официальная реклама

CentralAsia (CA) - В Telegram-каналах с более чем 1000 подписчиками появились первые рекламные сообщения. Они ведут на канал Павла Дурова с разъяснениями, как будет работать реклама в мессенджере.

7 ноября в мессенджере Telegram стали появляться первые официальные рекламные сообщения, запуск которых ранее анонсировал Павел Дуров, основатель мессенджера.

Сообщения с пометкой "sponsored" размещаются во многих крупных каналах под последним вышедшим постом.

Администраторы сетуют, что не видят, какие именно рекламные посты появляются у них в каналах и не могут повлиять на характер размещаемой у них рекламы.

Мессенджер Telegram начал тестировать официальные рекламные объявления 4 ноября. В крупных каналах появилось сообщение, опубликованное в канале Дурова.

По словам основателя мессенджера Telegram, реклама появится только в больших телеграм-каналах, число подписчиков которых не менее одной тысячи. Рекламные материалы не будут показывать в чатах и группах. Ожидается, что у пользователей будет возможность отключать рекламные объявления в Telegram.