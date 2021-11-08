экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Telegram появилась первая официальная реклама  

CentralAsia (CA) -  В Telegram-каналах с более чем 1000 подписчиками появились первые рекламные сообщения. Они ведут на канал Павла Дурова с разъяснениями, как будет работать реклама в мессенджере.

7 ноября в мессенджере Telegram стали появляться первые официальные рекламные сообщения, запуск которых ранее анонсировал Павел Дуров, основатель мессенджера.

Сообщения с пометкой "sponsored" размещаются во многих крупных каналах под последним вышедшим постом.

Администраторы сетуют, что не видят, какие именно рекламные посты появляются у них в каналах и не могут повлиять на характер размещаемой у них рекламы.

Мессенджер Telegram начал тестировать официальные рекламные объявления 4 ноября. В крупных каналах появилось сообщение, опубликованное в канале Дурова.

По словам основателя мессенджера Telegram, реклама появится только в больших телеграм-каналах, число подписчиков которых не менее одной тысячи. Рекламные материалы не будут показывать в чатах и группах. Ожидается, что у пользователей будет возможность отключать рекламные объявления в Telegram.

print
  • Монгольская дзюдоистка стала серебряным призером Большого Шлема в Баку
  • В Монголии бустерная доза вакцины от COVID-19 станет зеленым пропуском в баре и караоке
  • В Монголии за сутки выявлено 789 случаев коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com