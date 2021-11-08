В Туркменистане растет давление на поставщиков VPN-услуг - СМИ

CentralAsia (TM) - Туркменские власти, критикуемые за жёсткий контроль над свободным обменом информацией, в эти дни ещё более ужесточили ограничения на доступ к независимым источникам информации, усилив давление на специалистов, устанавливающих VPN программы, и пользователей прокси серверов.

Это происходит в то время, как в социальных сетях растёт количество критических выступлений в адрес туркменского правительства и на фоне попыток властей замедлить скорость Интернета по всему Туркменистану.

Корреспондент Радио Азатлык в Ашхабаде сообщает, что с начала этой недели столичные власти усилили попытки выявления специалистов, устанавливающих VPN программы на смартфоны граждан, а также тех, кто пользуется их услугами.

Мастеров по установке VPN также вызывают в полицию и предупреждают, что при повторном вызове по этому поводу они «должны будут пенять на себя».

В Туркменистане на постоянной основе заблокированы сайты независимых изданий, а также крупные социальные сети. Гражданам, приходится пользоваться VPN сервисами. При этом Интернет в этой стране считается самым дорогим и самым медленным в мире, а единственным провайдером является государственная компания «Туркментелеком».

Ограничения доступа к Интернету в Туркменистане наблюдается в то время, как в социальных сетях участились критические выступления против туркменского правительства, в частности политики президента Гурбангулы Бердымухамедова.