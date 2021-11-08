Глава МИД Австрии прибыл в Узбекистан впервые за 20 лет

CentralAsia (UZ) - В Узбекистан 7 ноября с визитом прибыл Федеральный министр европейских и иностранных дел Австрии Михаэль Линхарт, сообщает ИА «Дунё».

По информации посольства Узбекистана в Вене, в ходе визита глава МИД Австрии проведет в Ташкенте официальные переговоры в министерствах инвестиций и внешней торговли, иностранных дел.

В ходе встреч стороны рассмотрят весь комплекс многопланового двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В рамках визита министра Михаэля Линхарта в Ташкенте состоится также Узбекско-австрийский бизнес-форум. В мероприятии ожидается участие более 200 представителей министерств, ведомств и бизнес-структур двух стран.

Данный визит является первым визитом главы внешнеполитического ведомства Австрии в Узбекистан за последние 20 лет. В последний раз Узбекистан посещала министр иностранных дел Австрии Бенита Ферреро-Вальднер в 2000 году в качестве действующего председателя ОБСЕ.

Отмечается, что в последние годы заметно активизировалась деятельность австрийских компаний на рынке Узбекистана.

К примеру, австрийские компании «Oberhofer Stalbau» и «Haslinger Stalbau» принимали участие в строительстве ледового комплекса «Хумо-Арена» и стадиона «Миллий» в г.Ташкент, а компания «Doppelmayr» участвовала в реализации проекта по строительству современного горнолыжного курорта «Амирсой».