экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава МИД Австрии прибыл в Узбекистан впервые за 20 лет

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистан 7 ноября с визитом прибыл Федеральный министр европейских и иностранных дел Австрии Михаэль Линхарт, сообщает ИА «Дунё».

По информации посольства Узбекистана в Вене, в ходе визита глава МИД Австрии проведет в Ташкенте официальные переговоры в министерствах инвестиций и внешней торговли, иностранных дел.

В ходе встреч стороны рассмотрят весь комплекс многопланового двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В рамках визита министра Михаэля Линхарта в Ташкенте состоится также Узбекско-австрийский бизнес-форум. В мероприятии ожидается участие более 200 представителей министерств, ведомств и бизнес-структур двух стран.

Данный визит является первым визитом главы внешнеполитического ведомства Австрии в Узбекистан за последние 20 лет. В последний раз Узбекистан посещала министр иностранных дел Австрии Бенита Ферреро-Вальднер в 2000 году в качестве действующего председателя ОБСЕ.

Отмечается, что в последние годы заметно активизировалась деятельность австрийских компаний на рынке Узбекистана.

К примеру, австрийские компании «Oberhofer Stalbau» и «Haslinger Stalbau» принимали участие в строительстве ледового комплекса «Хумо-Арена» и стадиона «Миллий» в г.Ташкент, а компания «Doppelmayr» участвовала в реализации проекта по строительству современного горнолыжного курорта «Амирсой».

print
  • Наранхуу стал бронзовым призером чемпионата мира в Белграде
  • В России за сутки от коронавируса скончались 1 179 человек
  • Шавкат Мирзиёев посетит Южную Корею в декабре


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com