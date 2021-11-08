В Казахстане в одном из кафе прогремел мощный взрыв. Видео и фото

- Казахстан, происшествия
- 10:10, 08 ноября 2021
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CentralAsia (KZ) - В Актау прогремел взрыв, передает Lada.kz
По словам местных жителей, взрыв прогремел вечером 7 ноября около 21:20 (22:20 по времени Нур-Султана).
Как сообщили в МЧС агентству Tengrinews.kz, в 29А микрорайоне Актау в двухэтажном кафе «Аянат» при неизвестных обстоятельствах произошел взрыв, в результате строение полностью разрушено.
«Информация о пострадавших не поступала. Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются», - отметил официальный представитель МЧС Талгат Уали.
По информации ДЧС Мангистауской области, сообщение о взрыве поступило в ведомство в 22:25.
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