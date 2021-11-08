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В Монголии за сутки выявлено 450 случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) -  Уровень заражения коронавирусом достиг минимума за последние полгода.

За минувшие 24 часа в стране выявлено 450 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Это самый низкий суточный показатель за последние шесть месяцев. Общее количество заболевших возросло до 368 600.

Из них 366 человек — лица имевшие контакты в Улан-Баторе, и 84 случая были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 5 521 пациент находится в легком, 5 487 — в тяжелом, 1 460 — в критическом и 273 — в очень критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 8 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 744.

Коронавирус в Монголии
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