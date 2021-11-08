В Ташкенте попала на видео массовая поножовщина

CentralAsia (UZ) - В Интернете распространилась видеозапись с массовой поножовщиной в Ташкенте. В ГУВД столицы Узбекистана прокомментировали инцидент.

По данным ведомства, инцидент на видеозаписи произошел ночью 31 октября текущего года в Юнусабадском районе столицы Узбекистана.

В конфликте участвовали 7 человек в возрасте от 24 до 30 лет.

В ходе конфликта одним из подозреваемых с помощью ножа был причинён ущерб автомобилю, на котором пытался покинуть территорию 30-летний участник конфликта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б» и «в» части 2 статьи 277 Уголовного Кодекса РУз (хулиганство, совершенное группой лиц, сопряженное с демонстрацией, угрозой применения или применением холодного оружия). Ведётся следствие.