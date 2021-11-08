Разработчик «Спутника V» назвал способ победы над COVID-19 за несколько месяцев

CentralAsia (CA) - Распространение коронавируса можно будет победить в течение нескольких месяцев, если резко нарастить темпы вакцинации, а также «провести черту» между привитыми и непривитыми, заявил в интервью «Известиям» директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Ограничительные меры в отрыве от вакцинации практически бесполезны. Они должны сочетаться с резким увеличением количества привитых. Сергей Собянин (мэр Москвы) сказал, что в последние десять дней количество вакцинированных возросло в четыре раза (в день). А должно возрасти в 10 раз. В этом случае, по моим грубым подсчетам, можно будет одолеть эту инфекцию за несколько месяцев. Кроме того, между привитыми, то есть людьми с QR-кодами, и непривитыми должна быть проведена черта. Их необходимо резко различать», - пояснил он.

Гинцбург также добавил, что людей, у которых уровень антител к коронавирусу превышает 300 международных единиц, «можно практически не ограничивать». Он пояснил, что в целях унификации Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ввела международные единицы, определяющие уровень антител, на которые теперь ориентируются мировые производители вакцин.

По словам директора Центра им. Гамалеи, 300 антител по международной системе ВОЗ после вакцинации «Спутником V» защищают от «дельта-штамма» полностью. Если уровень меньше, нужно делать бустерную прививку «Спутником Лайт».

«Если в результате вакцинации «Лайтом» вы получили 350–400, то можно провакцинироваться вторым компонентом «Спутника». Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19», - пояснил Гинцбург.