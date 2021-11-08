В Казахстане за сутки выявлен 1031 случай COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 1031 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Северо-Казахстанская область — 142;

- Павлодарская область — 139;

- город Алматы — 135;

- Костанайская область — 119;

- город Нур-Султан — 115;

- Карагандинская область — 111;

- Акмолинская область — 89;

- Восточно-Казахстанская область — 60;

- Алматинская область — 34;

- Жамбылская область — 16;

- Западно-Казахстанская область — 15;

- Кызылординская область — 15;

- Атырауская область — 12;

- город Шымкент — 10;

- Актюбинская область — 9;

- Мангистауская область — 6;

- Туркестанская область — 4.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 949 630 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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