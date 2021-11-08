В Казахстане за сутки выявлен 1031 случай COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 1031 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Северо-Казахстанская область — 142;
- Павлодарская область — 139;
- город Алматы — 135;
- Костанайская область — 119;
- город Нур-Султан — 115;
- Карагандинская область — 111;
- Акмолинская область — 89;
- Восточно-Казахстанская область — 60;
- Алматинская область — 34;
- Жамбылская область — 16;
- Западно-Казахстанская область — 15;
- Кызылординская область — 15;
- Атырауская область — 12;
- город Шымкент — 10;
- Актюбинская область — 9;
- Мангистауская область — 6;
- Туркестанская область — 4.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 949 630 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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