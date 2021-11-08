В Туркменистане морозы до 10°C установили суточный абсолютный минимум

CentralAsia (TM) - В Туркменистане 5-го и 6-го ноября морозы стали рекордно низкими для некоторых местностей. Новые абсолютные минимумы температуры были установлены для этих дат в пустыне Каракумы, сообщили местные СМИ.

Ввиду длительной жары, царившей в стране с апреля по сентябрь, фиксация абсолютных минимумов до этого состоялась лишь в марте 2021.

В Екеже (Дашогузский велаят) были зарегистрированы самые холодные 5-е и 6-е ноября с 1959 г., когда была открыта метеорологическая станция в данном пункте. Столбик термометра в эти дни опустился до -9,4°C и -10,1°C.

Минимальная суточная температура -7°C для 5-го ноября зафиксирована в Ербенте (Ахалский велаят), где метеостанция также действует с 1959 г. До этого года здесь бывали более низкие температурные показатели, что подтверждается статистикой близлежащих метеостанций, основанных ранее.