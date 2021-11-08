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Президент Туркменистана посадил дерево в рамках озеленительной акции в Ашхабаде

CentralAsia (CA) -  Общенациональная акция по посадке деревьев прошла в Туркменистане в субботу, 6 ноября.

Озеленительное мероприятие состоялось на территории вокруг монумента Махтумкули, где создается большой парковый комплекс, сообщили местные СМИ.

Этим утром здесь на холмах президент Гурбангулы Бердымухамедов высадил дерево арчи.

Вместе с главой государства в акции приняли участие руководительский корпус, студенческая молодежь, представители различных ведомств и организаций, жители столицы.

Нынешняя кампания – часть системной природоохранной работы в Туркменистане, в том числе в области изменения климата.

Каждый год в стране высаживалось три миллиона саженцев, а 2019 и 2020 годы стали рекордными в этом отношении – в честь 25-летия нейтралитета было высажено 25 миллионов, а по случаю 30-летия независимости – 30 миллионов деревьев.

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