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14% населения Монголии привились бустерной дозой против COVID-19

CentralAsia (MNG) -  Число вакцинированных бустерной дозой от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Монголии достигло 445 979 человек или 14% населения страны.

Вакцинация в восточно-азиатской стране проводится с 23 февраля.

21 июля XXIV заседание Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) было проведено в режиме онлайн для обсуждения необходимости введения третьей дозы вакцины против коронавируса, поставки и доставки лекарств и медицинского оборудования, используемых для лечения коронавируса, а также плана действий медицинской бригады, а также контроль на контрольно-пропускных пунктах. И с 15 сентября 2021 года в стране начал кампанию по вакцинации уже привитого населения, бустерной дозой.

При этом, 2 256 084 (69,3%) человека получили первую дозу, а 2 141 650 (65,8%) человек получили вторую дозу.

Коронавирус в Монголии
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