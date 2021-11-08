Спецслужбы Узбекистана задержали члена террористической организации, планировавшего выехать в Сирию

CentralAsia (UZ) - Находившийся в розыске за причастность к международной террористической организации мужчина 1995 года рождения, был доставлен в Узбекистан сотрудниками Службы государственной безопасности, сообщило УзА.

Посредством сети Интернет, он попал под влияние членов международной террористической организации «Катибатуль Тавхид валь Джихад», действующей на территории Сирии.

«С.С.» вместе со своими знакомыми создал в мессенджере «Telegram» виртуальную группу, на которой размещали и обсуждали проповеди идейных предводителей экстремистских течений и международных террористических организаций, призывающие к «джихаду». Они также намеревались выехать в Сирию в целях присоединения к террористической организации «Катибатуль Тавхид валь Джихад».

В результате принятых правоохранительными органами оперативных мер их противозаконные действия были пресечены, и в июне 2018 года на выездном судебном заседании по уголовному делу, возбужденному в отношении «С.С.» и его преступных связей, следуя принципу гуманизма, он был приговорен к 4 годам ограничения свободы.

Однако, «С.С.» не сделав правильных выводов из своих ошибок, с целью присоединения к рядам боевиков в Сирии, объездными путями пересек государственную границу и выехал в одно из государств Центральной Азии, где и был задержан.

В настоящее время в рамках имеющегося уголовного дела в отношении него, ведется следствие.