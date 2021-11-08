Закончились совместные учения военных Узбекистана и Казахстана (фото)

CentralAsia (UZ) - На полигоне «Матыбулак» в Жамбылской области Казахстана прошли совместные узбекско-казахские учения «Щит-2021», сообщает пресс-служба Минобороны Узбекистана.

«Отношения между двумя народами имеют давнюю историю. Совместные учения – неотъемлемая часть этой традиции. Учения «Щит-2019» в нашей стране стали одним из важных шагов в этом направлении. Наше сотрудничество будет продолжено и в Узбекистане», - отметил подполковник Минобороны РУз Муроджон Сафаров.

Военные двух стран проводили тактические операции против условного противника с использованием авиации и артиллерии. Это дало возможность участникам расширить свои практические знания и обменяться опытом, отметили в пресс-службе.

На церемонии закрытия активным участникам учений приказом министров обороны двух стран были вручены почетные грамоты.