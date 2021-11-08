экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголию будут завозить мясной и молочный скот из Беларуси

CentralAsia (MNG) -  В соответствии с генеральным соглашением об экспортных кредитах между правительством Монголии и правительством Беларуси планируется поставить 5000 голов молочного скота и 4000 голов мясного скота в Монголию для улучшения местных пород, увеличения поголовья чистопородного скота в интенсивном земледелии, увеличения внутренние поставки молока и молочных продуктов, мяса и мясных продуктов поддерживают экспорт мяса и сокращают импорт сухого молока.

Соответствующие официальные лица с обеих сторон подписали соглашение в Минске, Беларусь, на первую поставку 500 голов крупного рогатого скота таких пород, как герефорд, ангус и лимузин от белорусского животноводческого учреждения «Белплемживотобъединение».

Герефордская порода — мясная порода крупного рогатого скота, происходящая из британского графства Херефордшир.

Абердин-ангусская порода — порода крупного рогатого скота мясного направления.

Коровы Лимузин – порода мясного направления, отличающаяся интенсивным ростом и большим выходом мяса при убое.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Ученые назвали способ избежать деменции
  • Лидер талибов назначил губернаторов половины провинций Афганистана
  • В Туркменистане растет давление на поставщиков VPN-услуг - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com