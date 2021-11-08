В Монголию будут завозить мясной и молочный скот из Беларуси

CentralAsia (MNG) - В соответствии с генеральным соглашением об экспортных кредитах между правительством Монголии и правительством Беларуси планируется поставить 5000 голов молочного скота и 4000 голов мясного скота в Монголию для улучшения местных пород, увеличения поголовья чистопородного скота в интенсивном земледелии, увеличения внутренние поставки молока и молочных продуктов, мяса и мясных продуктов поддерживают экспорт мяса и сокращают импорт сухого молока.

Соответствующие официальные лица с обеих сторон подписали соглашение в Минске, Беларусь, на первую поставку 500 голов крупного рогатого скота таких пород, как герефорд, ангус и лимузин от белорусского животноводческого учреждения «Белплемживотобъединение».

Герефордская порода — мясная порода крупного рогатого скота, происходящая из британского графства Херефордшир.

Абердин-ангусская порода — порода крупного рогатого скота мясного направления.

Коровы Лимузин – порода мясного направления, отличающаяся интенсивным ростом и большим выходом мяса при убое.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения