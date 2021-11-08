В Узбекистане в вуз можно будет поступить по результатам собеседования

CentralAsia (UZ) - Граждане, имеющие не менее пяти лет опыта работы в экономике Узбекистана, могут быть приняты на заочную и вечернюю формы обучения на дифференцированной платно-контрактной основе по результатам собеседования.

Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров Узбекистана 4 ноября этого года, сообщает Teлеграм-канал правовой информации.

Согласно документу, ежегодно до 1 июля будет утверждаться перечень министерств, ведомств и крупных хозяйственных объединений, дающих рекомендации гражданам со стажем работы не менее 5 лет для поступления в вузы.

Министерства, ведомства и крупные хозяйственные объединения могут рекомендовать до 100 претендентов из центральных и территориальных структур и организаций системы на каждый учебный год.

Граждане с соответствующими рекомендациями должны будут регистрироваться ежегодно с 20 июля по 10 августа через специальную электронную систему Государственного центра тестирования. Собеседования будут проходить в период с 20 по 30 августа.

По результатам собеседования абитуриенты, набравшие 55 баллов и выше, максимально 100 баллов, будут рекомендованы к обучению на дифференцированной платно-контрактной основе.

Данный порядок вступит в силу с нового учебного года.