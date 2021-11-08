The Times об итогах саммита в Глазго: Си Цзиньпин и В.Путин «смеются» над Западом

CentralAsia (CA) - Климатический саммит в Глазго показал реальное отношение лидеров стран Запада к проблемам экологии, пишет издание The Times.

В статье обозреватель Доминик Лоусон проанализировал прошедшую в Глазго Конференцию ООН по изменению климата. Журналист обратил внимание, что саммит не принес никаких результатов, а президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, которые не посетили Великобританию лично, «смеются» над Западом.

Разрыв между риторикой и фактом — неизменная черта политики. Но редко пропасть между претензиями и реальностью может быть такой большой, как та, которую продемонстрировал Алок Шарма на конференции CОР26 в Глазго.

Как пишет The Times, британский председательствующий на этом форуме по вопросам изменения климата сказал делегатам (и мировым СМИ), что в результате согласованных им международных договоренностей «не за горами конец угля».

Это была чистейшая риторика. А вот теперь факты. Мало того, что декларация о поэтапном отказе от угля к 2040-м годам не была подписана тремя крупнейшими потребителями твердого ископаемого в топлива мире (Китай, Индия и Америка, на которые приходится более 70% глобальных выбросов CO2 от сжигания угля), само это благодушное намерение было фактически нейтрализовано добавлением формулы о его реализации «как можно скорее впоследствии».

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол заметил, что отсутствие под этими договоренностями подписей крупнейших производителей, а также потребителей угля (Австралия также отказалась подписать их) означает, что шансы достичь провозглашенной и загадочно точной цели — поддержать глобальные температуры на уровне не более 1,5C выше до-индустриального — практически «близки к нулю». К тому времени, однако, все главы правительств, которые все-таки потрудились приехать в Глазго, уже улетели на своих специальных самолетах.

Тот факт, что лидеры России и Китая не присутствовали на саммите в Глазго, дал президенту Байдену (который на форуме присутствовал) возможность подвергнуть их критике за неучастие.

Но при этом председателя Си и президента Путин, по крайней мере, нельзя обвинить в лицемерии. За кулисами Глазго госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов, на которых он призвал шейха Абдуллу бин Зайеда Аль Нахайяна «и дальше увеличивать добычу» нефти — это из официального отчета госдепартамента. Перед прилетом в шотландскую столицу сам Байден даже обсуждал идею наказать Россию и Саудовскую Аравию, если они в ближайшее время не увеличат добычу нефти. «Я не хочу говорить, какие действия мы рассматриваем в этой связи, прежде чем мне придется их предпринять!».

Произнесенные в такой невнятной форме заявления Байдена только подчеркивают путаницу в официальной политике Запада. С одной стороны лидеры хотят оставить добычу нефти и газа в прошлом. С другой стороны, они знают, что их избиратели не могут получить достаточного объема этих важнейших энергоресурсов, и очень негодуют по поводу резкого повышения цен на них. Как объяснил на прошлой неделе генеральный директор корпорации BP Бернард Луни: «Если вы уберете предложение, но спрос останется неизменным, то единственное, что произойдет, — это стремительный рост цен».

Это и происходило в последние месяцы и было манной небесной для компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти. Стоимость их активов резко выросла в соответствии с ценой на нефть. Поэтому при мысли о своих пенсионных накоплениях вы можете считать и так: да, я плачу больше за бензин на бензоколонке, но мои акции в энергетических компаниях дорожают.

Крупные институциональные инвесторы по настоянию своих комитетов ESG (экологических, социальных и управленческих) отказываются от вложений в отрасли, определяемые как «загрязняющие». А кто является в них покупателем? В основном хедж-фонды, такие, как управляемый Криспином Оди (Crispin Odey), «Европейский фонд» (European Fund), капитализация которого в этом году выросла более чем на 100%. В прошлом месяце Оди сказал Financial Times: «Все они (крупные институциональные инвесторы) так стремятся избавиться от нефтяных активов, что оставляет для нас на столе фантастическую прибыль». Другой менеджер хедж-фонда, Джош Янг из Bison Interests, заметил: «Люди не понимают, сколько денег можно заработать на вещах, которые они ненавидят».

Издание отмечает, что некоторые пенсионные фонды испытывали брезгливость по отношению к своим «табачным» акциям, но их клиенты, интересы которых они должны были обслуживать в первую очередь, проиграли, потому что поток дивидендов от таких компаний, как British American Tobacco, до сих пор по-прежнему колоссальный.

British American Tobacco (BAT) по-прежнему высоко котируется на крупнейшей фондовой бирже FTSE, поэтому пенсионные фонды могут всегда инвестировать в эту табачную корпорацию если только захотят. Но Тереза Коффи, госсекретарь по вопросам заработной платы, социального обеспечения и пенсий, объявила о планах «называть и позорить» пенсионные фонды, которые не желают отказываться от «загрязняющих» отраслей.

Из этого вытекают два следствия. Первое заключается в том, что некоторые не называемые широко компании, в которые «хеджеры» могут инвестировать без тех ограничений, которые применяются к крупным пенсионным фондам, легко приобретут «загрязняющие предприятия» по бросовым ценам, что потенциально принесет им огромную прибыль.

Глава крупнейшей в мире управляющей фондами корпорации BlackRock четко заявил об этом на панельной дискуссии в Глазго. Ларри Финк заметил, что неравенство обязательств между государственными и частными компаниями создало возможность для «крупнейшего дисбаланса на рынке капитала. «Мы видим, что все больше углеводородов переходит от государственных предприятий к частным».

И второе следствие идей Терезы Коффи. Если BP, Shell и им подобные не поощряются к инвестированию в новые разработки нефти и газа, тогда мы будем еще больше зависеть в обеспечении своих энергетических потребностей (как уже с сожалением заметил Байден) от таких стран, как Россия и Саудовская Аравия. Оставьте в стороне экономику: это уже какая-то болезненная форма мазохизма со стороны Запада. Или, по крайней мере, будет превращаться в таковую, если переход к постнефтегазовой эре не будет намного более плавным, чем это кажется сейчас возможным.

Верно, что возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, стали более конкурентоспособными по сравнению с ископаемыми видами топлива. Но их непостоянство — это не просто ошибка, это их неотъемлемое свойство. Странный парадокс заключается в том, что крупнейшим в мире поставщиком солнечных панелей и ветряных турбин является Китай, чье экономическое преимущество при их производстве частично достигается за счет продолжающегося массового использования китайцами энергии угля. И это использование Поднебесная не собирается снижать в обозримом будущем, о чем нам поведал Шарма, но чего он так и не признал.

Вместо этого председательствующий на форуме CОР26 решил похвалить боссов корпораций, появившихся в Глазго, сказав, что, когда он начинал свою карьеру в сфере финансов, «у нас в Англии был парень по прозвищу «водяной» (Swampy). (Daniel Marc Hooper — скандально известный защитник природы, прославившийся своим эскападами на ниве защиты окружающей среды). Он проводил все свое время, сидя на деревьях и не допуская их вырубки или в подземных тоннелях, не допуская строительства дорог. А сегодня такие чудаковатые Swampy окружают нас в мире повсюду — в залах заседаний, в государственных учреждениях и на торговых площадках по всей планете. И вы, друзья мои, являетесь нашими новыми Swampy, так что можете гордиться этим».

«Возможно, они и гордятся собой. Но я думаю о том, как обоснованно смеются над всем этим в сумраке Председатель Си в Пекине и президент Путин в Москве. И это наполняет меня беспокойством», - пишет обозреватель.