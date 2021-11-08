Когда начнется массовая ревакцинация от коронавируса в Алматы

CentralAsia (KZ) - В Алматы ревакцинация от коронавируса стартует в конце ноября. Об этом на брифинге сообщила заместитель директора Центральной городской клинической больницы Эльвира Ибрагимова.

По ее словам, в городе сейчас зарегистрированы три вакцины: российская «Спутник V», казахстанская QazVac и китайская Vero Cell. Ими и планируют проводить ревакцинацию населения.

«Вакцина у нас в достаточном количестве, ревакцинация стартует в третьей декаде ноября. Ревакцинация - это та доза, которую люди получают после первого и второго компонента вакцинации. То есть вы получаете первые две дозы, а затем третью - бустерную. Это и называется у нас ревакцинация», - сообщила Ибрагимова.

Она отметила, что перед вакцинацией или ревакцинацией тест на антитела не проводится.

«Если вы захотите самостоятельно пройти этот тест, то можете сделать это по желанию. Но это не является показанием к медицинскому отводу или к непроведению вакцинации. Уровень антител здесь не имеет значения», - сказала Ибрагимова. Она добавила, что если пациент самостоятельно прошел тест и у него высокий титр антител, то он может позже по желанию пройти ревакцинацию.

Эльвира Ибрагимова также порекомендовала гражданам ревакцинироваться другим препаратом, который отличается от первых двух полученных доз.

«На сегодня у нас существует два типа вакцин: векторная и инактивированная. Векторной является «Спутник V», а все остальные - инактивированные. Тем людям, которые получили векторную вакцину, мы рекомендуем получить спустя девять месяцев инактивированную, то есть Vero Cell или QazVac. А тем, кто получил любую инактивированную вакцину, мы рекомендуем спустя шесть месяцев сделать векторную вакцину «Спутник V», - подытожила она.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения