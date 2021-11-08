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Узбекистан в случае нехватки может начать закупать газ за рубежом

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан может начать импорт природного газа в наступающую зиму. Это произойдет если в стране будет наблюдаться нехватка «голубого топлива» в условиях сильного похолодания. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Узбекистана.

В министерстве уточнили, что окончательное решение вопроса по импорту газа будет приниматься правительством.

В текущий осенне-зимний период в Узбекистане внутренним потребителям планируется поставить 32,622 млрд куб. м природного газа, в подземные хранилища газа уже закачено более 3 млрд куб. м.

В перечень сезонных потребителей газа в Узбекистане входят автомобильные газозаправочные станции, тепличные хозяйства, ряд производителей стройматериалов и предприятия общепита.

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