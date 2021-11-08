В Татарстане начались миротворческие учения стран ОДКБ «Нерушимое братство - 2021»

CentralAsia (CA) - Совместные учения с Коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство - 2021» начались на полигоне Казанского высшего танкового командного училища, они пройдут с 8 по 12 ноября. В практических действиях примут участие воинские контингенты России, Таджикистана, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Основу российского воинского контингента составят военнослужащие отдельного миротворческого соединения ЦВО из Самарской области. Также в учениях от российской стороны будут задействованы силы и средства подразделений связи, специального назначения, радиоэлектронной борьбы, РХБ защиты и военной полиции ЦВО.

«В ходе учения «Нерушимое братство - 2021» войска округа продемонстрируют возросшую выучку в масштабе сил ОДКБ в рамках очень востребованной темы - постконфликтного урегулирования», - цитирует пресс-служба командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, под руководством которого проводятся учения.

Учения пройдут в два этапа. Коллективные миротворческие силы ОДКБ отработают вопросы планирования и проведения миротворческой операции, совместные действия по организации лагеря беженцев и его защите, сопровождению колонн с гуманитарным грузом, несению службы на блокпостах. Завершатся учения тактическим эпизодом блокирования населенного пункта, по сценарию захваченного незаконными вооруженными формированиями (НВФ) и их «уничтожением».

Всего в учениях примут участие более 1,7 тыс. человек, представляющих вооруженные силы и правоохранительные органы стран - участниц ОДКБ. Военнослужащие задействуют свыше 300 единиц вооружения, в том числе восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24 ЦВО.