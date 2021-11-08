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МИД Узбекистана и Австрии подписали программу сотрудничества на 2022-2023 годы

CentralAsia (UZ) -  Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в понедельник, 8 ноября, провел встречу с Федеральным министром европейских и иностранных дел Австрии Михаэлем Линхартом, прибывшим в Ташкент с рабочим визитом, сообщает пресс-служба МИД РУз.

На встрече выражена готовность сторон к интенсификации связей в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Достигнута договоренность о тщательной и качественной подготовке к предстоящим контактам на различных уровнях и форматах.

Состоялся обмен мнениями по складывающейся ситуации в Афганистане, ее влиянии на региональную и международную стабильность. Отмечена важность активизации и консолидации усилий мирового сообщества по оказанию гуманитарной помощи стране в целях недопущения гуманитарного кризиса.

В ходе встречи подписана Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Федеральным министерством европейских и иностранных дел Австрийской Республики на 2022-2023 годы.

Как сообщалось ранее, что глава МИД Австрии прибыл в Узбекистан впервые с 2000 года. Накануне он побывал в Самарканде.

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