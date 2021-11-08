Лидер талибов назначил губернаторов половины провинций Афганистана

CentralAsia (CA) - Лидер движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада впервые после захвата движением 15 августа столицы Афганистана провел назначения глав 17 из 34 провинций страны.

Как сообщил вечером заместитель официального представителя движения Билал Карими, указом лидера талибов назначены губернаторы в провинциях Бадахшан, Пактия, Кабул, Кундуз, Баглан, Логар, Пактика, Бамиан, Урузган, Фарах, Сари-Пул, Джаузджан, Фарьяб, Майдан Вардак, Забул, Нимроз, Газни.

В сообщении Карими в твиттере отмечается, что указами в некоторых провинциях назначены также заместители губернаторов и начальники полиции.

7 сентября талибы обнародовали состав своего правительства из 33 человек, в который вошли исключительно представители движения «Талибан». Главой кабинета талибов назначен Мухаммад Хасан Ахунд, его первым заместителем мулла Барадар Ахунд, второй заместитель премьер-министра - мавлави Абдул Салам Ханафи.