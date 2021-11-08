В Казахстане из-за экспорта в Узбекистан ожидают роста цен на картофель и мясо

CentralAsia (UZ) - В Казахстане дорожают картофель, мясо и другие продукты на фоне растущего экспорта в Узбекистан, передаёт казахский ресурс Eldala.

По данным издания, за 7 месяцев 2021 года Узбекистан завёз из Казахстана 85 тыс. тонн картофеля — более четверти от общего объёма импорта, который в этом году побил рекорд (310 тыс. тонн).

Также увеличился импорт казахского мяса и скота. По данным издания, Узбекистану не хватает 7% от объёма собственного мясного производства — это 100 тыс. тонн. Завозить продукты приходится в первую очередь из Казахстана.

Для покрытия спроса и гарантированного обеспечения узбекистанцев продовольствием в конце октября импорт мяса, скота, мороженой рыбы и картошки освободили от НДС до конца года. До этого аналогичные меры ввели для растительного масла, а также подсолнечных семян.

Кроме того, «Узбекистон темир йуллари» ввела скидки на ввоз ряда сырьевых грузов, включая гречку, просо и животные жиры. Все эти меры приведут к тому, что поставки продовольствия в Узбекистан увеличатся, уверены казахские СМИ.

Как пишет издание, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что из-за широкомасштабного вывоза сельхозпродукции в Узбекистан растут цены на внутреннем рынке.

Например, экспорт живого поголовья крупного рогатого скота за 9 месяцев 2021 года вырос в 18 раз по сравнению с 2017 годом. Импорт мяса в Казахстан за те же годы увеличился на 45%.

«И в чем здесь смысл государственной политики? Вывозим скот, завозим мясо!» — заявил Токаев.

По словам Токаева, картофель с начала года подорожал на 22%, мясо птицы — на 18%. Продовольствие подорожало на 10,4%, что сказалось на инфляции в целом — она достигла 8,9% и превысила годовую цель казахского правительства в 8,5%.