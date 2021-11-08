Акции Tesla обвалились на фоне опроса Маска о продаже части его пакета

CentralAsia (CA) - Акции производителя электрокаров Tesla снизились на 6,6% на премаркете 8 ноября и на 12:17 мск торговались на уровне $1141,39 за бумагу, свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

Снижение в акциях производителя началось на новости о предстоящей продаже крупной доли в компании гендиректором Tesla Илоном Маском. Глава Tesla на выходных запустил опрос в Twitter, в котором спросил пользователей, стоит ли ему продать 10% из принадлежащих ему акций компании, чтобы уплатить налоги.

«В последнее время слишком много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla», — написал Маск.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Lorde Edge (@elonmusk) November 6, 2021

Бизнесмен подчеркнул, что ему не поступает зарплата наличными или бонусы, а все его состояние существует в виде акций. «Поэтому единственный способ для меня лично платить налоги — это продавать акции», — написал Илон Маск в комментариях к опросу. Он также сказал, что подчинится любому результату опроса.

Большинство из 3,5 млн пользователей Twitter, которые прошли опрос — 57,9%, — поддержали идею о продаже акций, 42,1% оказался против.

Агентство Reuters отметило, что на 30 июня Илону Маску принадлежало около 170,5 млн акций Tesla. В пятницу на закрытии торгов одна акция компании стоила $1222. Так что 10% от пакета, принадлежащего Маску, стоит почти $21 млрд, подсчитали в издании.

На сегодняшний день Илон Маск — самый богатый человек в мире. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Маска оценивается в $338 млрд — намного больше, чем у основателя Amazon Джефа Безоса ($202 млрд), находящегося на втором месте. Опционы составляют примерно четверть состояния Маска. Он получал их в 2012 и 2018 годах. В 2020-м, по подсчетам Forbes, Маску достались опционы на акции Tesla стоимостью $11 млрд.

Телеканал CNBC отмечает, что миллиардеру придется продавать акции до конца года вне зависимости от результатов опроса. Срок действия наиболее старых контрактов (22,8 млн акций по цене исполнения $6,24) истекает в августе 2022 года. CNBC подсчитал, что сумма налога составит $15 млрд.

Налоги

Упомянув в твите налоги, Маск сделал отсылку к недавнему обсуждению темы сверхбогатых, которые копят нереализованную прибыль, чтобы избежать уплаты налогов. В частности, Маск оказался среди миллиардеров, упомянутых в расследовании Pro Publica о том, как сверхбогатые уклоняются от уплаты налогов, а также стал мишенью для членов Конгресса, которые настаивают на налогообложении миллиардеров.

«Платит ли вообще самый богатый человек мира налоги, не должно зависеть от результатов опроса в Твиттере, — процитировал Bloomberg сенатора от штата Орегон Рона Уайдена. — Пришло время подоходного налога для миллиардеров».