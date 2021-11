Акции Tesla обвалились на фоне опроса Маска о продаже части его пакета

CentralAsia (CA) - Акции производителя электрокаров Tesla снизились на 6,6% на премаркете 8 ноября и на 12:17 мск торговались на уровне $1141,39 за бумагу, свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

Снижение в акциях производителя началось на новости о предстоящей продаже крупной доли в компании гендиректором Tesla Илоном Маском. Глава Tesla на выходных запустил опрос в Twitter, в котором спросил пользователей, стоит ли ему продать 10% из принадлежащих ему акций компании, чтобы уплатить налоги.

«В последнее время слишком много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla», — написал Маск.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?