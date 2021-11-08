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В России второй день подряд выявляют меньше 40 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 39 400 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 3 422 (8,7%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 8 834 495 случаев (+0,45%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 213,4 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 453 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 2 млн 1 тыс. 942 человека.

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