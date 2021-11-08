Узбекистан и USAID обсудили ситуацию в Афганистане

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 8 ноября провел телефонный разговор с Администратором Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр.

Состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане, вопросам оказания гуманитарной помощи этой стране в целях предотвращения гуманитарного кризиса, координации усилий международного сообщества в данном направлении, сообщила пресс-служба МИД РУз.

Отмечается, что в ходе беседы обсуждены текущее состояние и перспективы взаимодействия между Узбекистаном и USAID, вопросы реализации приоритетных программ и проектов. Выражена готовность к продолжению совместной работы в таких сферах, как здравоохранение, образование, сельское хозяйство, совершенствование судебно-правовой системы и другие.