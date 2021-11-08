Правительства Центральной Азии прощупывают, насколько далеко они могут зайти в ограничении свободы Интернета - СМИ

CentralAsia (UZ) - Лидеры Центральной Азии хотят усилить контроль над социальными сетями, действуя по сценарию России, пишет 7 ноября американское издание The Washington Post.

На прошлой неделе около часа жители Узбекистана ощутили вкус жизни без социальных сетей.

Приложение для обмена сообщениями Telegram, особенно популярное в бывших советских республиках, было заблокировано вместе с Facebook, Instagram, YouTube и другими в среду из-за нового закона, требующего локального хранения данных.

Пользователи социальных сетей были вне себя, и правительство быстро отступило. В сообщении, размещенном в Telegram, представитель президента заявил, что действия интернет-регулятора страны были «плохо продуманы». Вскоре доступ к социальным сетям был восстановлен.

Но этот инцидент отражает тенденцию среди стран Центральной Азии прощупать, насколько далеко они могут зайти в ограничении свободы Интернета. Их борьба с большими технологиями происходит по мере того, как правительства стран Центральной Азии все чаще сопротивляются влиянию Запада и вместо этого ориентируются на такие державы, как Китай, который вкладывает значительные средства в регион.

Как и Москва - поскольку ее собственная цензура усиливается - страны Центральной Азии вынуждены действовать осторожно, опасаясь негативной реакции общественности. Россия регулярно штрафует технологических гигантов за отказ удалить то, что страна заклеймила запрещенным контентом, но официальные лица пока не решаются полностью занести в черный список популярные сети, такие как YouTube.

Одна из таких попыток России, попытка заблокировать Telegram, в конечном итоге привела к разногласиям в Кремле. Telegram продолжал работать, и среди людей, которые до сих пор пользовались им, были видные государственные чиновники. В марте российский интернет-регулятор предпочел замедлить работу Twitter, но ставки были ниже, потому что Twitter не пользуется популярностью в России.

Согласно оценке свободы интернета от Freedom House, и Узбекистан, и Казахстан считаются «несвободными». Две другие страны Центральной Азии, Таджикистан и Туркменистан, вообще не попали в рейтинг, но Freedom House указала, что обе они использовали «массовое отключение» новостных порталов и платформ социальных сетей для подавления потенциальных антиправительственных мнений . Лишь Кыргызстан среди бывших советских республик в Центральной Азии оценивается как «частично свободный» по степени открытости Интернета.

«Правила игры в значительной степени устанавливаются Москвой, - отмечает политический аналитик и эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.

«Общие цели - не допустить расшатывания существующей вертикали власти, чего, по мнению руководства России, можно добиться в основном среди молодежи через чрезвычайно популярные социальные сети и мессенджеры», - добавил он.

В сентябре Apple и Google удалили приложение для голосования оппозиции из своего интернет-магазина в России, в тот момент, когда началось голосование на парламентских выборах.

Приложение, созданное соратниками заключенного в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального, предназначалось для того, чтобы помочь российским избирателям, выступающим против президента Владимира Путина, проголосовать таким образом, чтобы не допустить разделения поддержки оппозиции и передачи победы Путину. Но Роскомнадзор обвинил Apple и Google во вмешательстве в политические дела России, позволив избирателям загрузить приложение, и потребовал удалить его из их интернет-магазинов.

Российские власти смогли оказать давление на компании, угрожая судебным преследованием их местных сотрудников.

Активисты в области цифровых прав в Казахстане опасались, что страна пытается скопировать этот метод, когда правящая партия парламента в сентябре выдвинула законопроект, который потребовал бы от иностранных технологических компаний создавать местные офисы в противном случае рисковал быть заблокированным.

Хотя законопроект был сформулирован как мера по защите детей и способ обуздать киберзабулинг, активисты оценивают это как попытку ограничить свободу слова и заставить замолчать критиков правительства.

«К сожалению, мы находимся между двумя большими братьями», - сказал директор Центра цифровых прав в Алматы Руслан Даирбеков.

«От одного брата, Китая, идет экспорт технологий, таких как инструменты цифрового наблюдения. А от другого брата, России, которая является крупным игроком в нашем регионе, есть экспорт юридических подходов. Это как модель».

Более 10 000 человек подписали петицию, в которой говорится, что закон Казахстана «нанесет ущерб международной репутации Казахстана и подорвет социально-политическое развитие страны».

На прошлой неделе правительство Казахстана опубликовало так называемое «совместное заявление» с Facebook «о тесном сотрудничестве в отношении вредоносного контента». В заявлении Казахстана также говорится, что Facebook, теперь известный как Meta, предоставил властям Казахстана «прямой и эксклюзивный доступ к« Системе отчетности по контенту »Facebook, которая может помочь правительству сообщать о контенте, который может нарушать глобальную политику в отношении контента Facebook и местные законы Казахстана».

Но это заявление было опубликовано независимо от Facebook. Представитель Meta Бен МакКонаги сказал в электронном письме, что у компании есть «специальный онлайн-канал для правительств всего мира, чтобы сообщать нам о контенте, который, по их мнению, нарушает местное законодательство».

«Мы следуем последовательному глобальному процессу оценки индивидуальных запросов - независимо от правительства - в соответствии с политикой Facebook, местными законами и международными стандартами в области прав человека, - добавил он. Этот процесс в Казахстане такой же, как и в других странах мира».

Даирбеков сказал, что негативная реакция общественности на законопроект, а также одобрение правительством сделки с Facebook - несмотря на путаницу - могут обречь законопроект на то, что он уйдет в небытие.

Кремль известен своим глобальным вмешательством в Интернет. Но контролировать киберпространство дома оказалось сложнее.

В Узбекистане президент Шавкат Мирзиёев в январе одобрил закон, обязывающий технологические компании хранить персональные данные узбекских пользователей в стране.

Это побудило интернет-регулятор страны заблокировать Telegram на прошлой неделе. Этот закон был подражанием России, которая впервые использовала его в качестве основания для наложения штрафа на Google более чем на 40 000 долларов в июле.

Хотя ранее в Узбекистане был ограничен доступ к Skype, Twitter, TikTok и российским социальным сетям «ВКонтакте», блокировка этих сайтов не вызвала такой же протест, как прерывание работы Telegram. По словам медиа-юриста Мадины Турсуновой, в стране с населением около 34 миллионов человек Telegram используют 18 миллионов человек.

Пресс-секретарь Мирзиёева заявил в Telegram, что глава интернет-регулятора Узбекистана был уволен за «ошибочные и несогласованные действия».

Но в то время как Узбекистан, казалось, вступил в эпоху большей открытости в обществе после смерти автократичного лидера Ислама Каримова в 2016 году, Турсунова сказала, что «ситуация со свободой слова и СМИ в Узбекистане оценивается как тяжелая».

«Эти действия властей вызвали сомнения в правдивости заявлений правительства и президента о том, что Интернет и социальные сети не будут заблокированы», - добавила она.