Толпа из тысячи мигрантов перешла белорусско-польскую границу - СМИ (видео)

CentralAsia (CA) - Мигранты перешли границу Белоруссии и направляются в Польшу, усиление вдоль дороги в Гродненской области снято, передает Sputnik Беларусь в Telegram.

Агентство добавляет, что находившиеся в лесном массиве мигранты, намерены двигаться в сторону Германии.

В Государственном пограничном комитете Белоруссии также подтвердили информацию о том, что беженцы направляются к границе с Польшей. Как уточнил ТАСС официальный представитель ведомства Антон Бычковский, в группе около тысячи человек.

В погранкомитете сообщили, что белорусская сторона принимает все необходимые меры для безопасности людей, двигающихся вдоль автомагистрали.

Летом 2021 года резко вырос поток нелегальных мигрантов из Белоруссии в Литву и Польшу. При этом президент республики Александр Лукашенко заявлял в конце мая, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов, однако Минск может задуматься, стоит ли продолжать их сдерживать на фоне давления западных стран.

В начале октября нижняя палата белорусского парламента в первом чтении приняла законопроект о приостановке действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом. Решение в республике объяснили невозможностью выполнять свои обязательства в рамках этого документа на фоне введенных странами ЕС санкций и ограничений.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что ЕК не станет финансировать возведение заграждений из колючей проволоки на границах ЕС, на чем настаивают восточноевропейские государства.

По инициативе Варшавы на границе уже появилось заграждение из колючей проволоки, которое планируют трансформировать в более надежную ограду высотой 5 метров, оборудованную датчиками движения.