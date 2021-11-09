Встречайте монгольского предпринимателя за обложкой ноябрьского номера журнала Global Millionaire 2021 года: Ганболд Тордай

CentralAsia (MNG) - Ганболд Тордай — вдохновляющий серийный предприниматель, стоящий за «The Corporate Hotel» — одной из крупнейших гостиничных сетей в Монголии. Ганболд окончил Институт иностранных языков и Финансово-экономический университет, и сначала он начал свой предпринимательский путь с продажи пшеницы. Еще в 2001 году сельскохозяйственный сектор в Монголии находился в полном упадке, и основное сырье для производства муки — пшеница — поставлялась из России — только он поставлял до 60% пшеницы на рынок.

В 2006 году он основал сеть «The Corporate Hotel», а также был назначен генеральным директором Дарханского металлургического завода. С тех пор, как он возглавил Дарханский металлургический завод, его производственная мощность выросла с 20 до 88 процентов, что резко повысило эффективность и позволило компании самостоятельно стать основным поставщиком на внутреннем рынке.

В 2011 году Ганболд приобрел принадлежащую России золотодобывающую компанию под названием «Алтан Дорнод Монгол» — в то время это была крупнейшая в Монголии компания по разведке и добыче золота. В 2015 году он построил жилой комплекс Shambha-La Park Town, а в 2020 году построил театр «Альфа», где был поставлен «Фауст» известного просветителя Гете.

Журнал Global Millionaire недавно встретился с Ганболдом Тордаем, чтобы обсудить его путь предпринимателя, и вот что из этого вышло:

-Это широко известный факт, что Covid-19 широко распространен в нескольких странах по всему миру, что относится и к вашей стране. Как вы думаете, какие из основных проблем пандемия создает для людей и различных предприятий?

Ситуация в нашей стране довольно сложная. Это сильно повлияло на страну с небольшой экономикой, небольшим населением и плохим медицинским обслуживанием и оборудованием. Несмотря на то, что пандемия распространилась на многие страны мира, первый случай Covid-19 был зарегистрирован в нашей стране лишь 10 месяцев спустя. Однако лица, принимающие решения, не воспользовались этим разрывом или временем, поэтому наша страна не смогла предпринять соответствующие действия и подготовиться к воздействию.

Это бездействие было напрямую связано с парламентскими выборами. Ситуация остается сложной и по сей день из-за расточительных расходов на экономику во имя развития — неэффективные расходы и неправильные решения напрямую повлияли на жизнь граждан, а также на малый и средний бизнес.

Многие страны по всему миру потратили миллиарды долларов на уменьшение последствий вспышки Covid-19 и улучшение здоровья населения. К сожалению, как гражданин нашей страны, я довольно критично отношусь к этому вопросу и публично высказываю свою позицию, потому что считаю, что бюджет и такое финансирование помощи расходуются хаотично и неэффективно.

- Деловой сектор рухнул, и рабочие места резко упали в нескольких странах по всему миру из-за пандемии. С какими проблемами в настоящее время сталкивается ваша компания, а также другие монгольские предприятия? Учитывая, что вы успешно создали сеть отелей в Монголии, которые известны тысячам посетителей, как, по вашему мнению, мы можем преодолеть эти невзгоды?

Я думаю, что бизнес-сообщество сильно пострадало, потому что мы не ожидали, что пандемия Covid-19 будет продолжаться в течение столь длительного периода времени. Честно говоря, ситуация не очень хорошая во всех секторах, и в настоящее время мы все еще ищем оптимальные решения.

Одна из самых прибыльных областей, такая как сектор туризма, резко рухнула. Индустрия гостеприимства также полностью пострадала, потому что в данный момент нет гостей или посетителей. Однако у нас есть строгая политика удержания наших сотрудников на работе, что довольно рискованно, потому что как может любой бизнес выжить без какого-либо дохода в таких условиях, верно? Правительство других развитых стран оказывает налоговую и финансовую поддержку малому бизнесу, и мы также надеемся получить такие стимулы.

-Какой бизнес положил начало вашей карьере? Не могли бы вы поделиться с нами некоторыми из ваших историй успеха?

В период перехода от коммунизма к рыночной экономике и демократии в 1990-е годы подавляющее большинство наших бизнесменов занялись торговлей. Я, как и другие, тоже занимался трейдингом и на тот момент добился неплохих результатов. Вот некоторые из проектов, которые я успешно завершил:

С 2001 по 2007 год сельскохозяйственный сектор находился в полном упадке, и основное сырье для муки, такое как пшеница, поставлялось из России — один я поставлял до 60% пшеницы на рынке.

В 2006, 2009 и 2013 годах я построил современный концертный зал и сеть отелей The Corporate Hotel.

С 2006 по 2009 год меня назначили генеральным директором Дарханского металлургического комбината. За время моей работы с ними производственные мощности выросли с 20 до 88 процентов, что резко повысило эффективность и позволило компании самостоятельно стать основным поставщиком на внутренний рынок.

Я также убедился, что месторождение железной руды Төмөртэй — крупнейшее месторождение железной руды в Монголии — было признано важным активом для монголов. Мне удалось выиграть в трехэтапном суде, который позволил нам приобрести его у китайской компании, а месторождение железной руды Төмөртэй стало на 100 процентов государственным.

В 2011 году я приобрел российскую золотодобывающую компанию под названием ООО «Алтан Дорнод Монгол». В то время это была крупнейшая в Монголии компания по разведке и добыче золота, и мне пришлось выплачивать большие суммы непогашенных долгов, а также восстанавливать деградировавшие ландшафты, которые добыча полезных ископаемых нанесла окружающей среде.

В 2013 году я инициировал Монгольскую ассоциацию золотодобытчиков с целью объединения местных компаний и проведения переговоров с правительством с целью создания благоприятной правовой среды. Этот шаг привел к увеличению поставок золота в Центральный банк с 3 тонн в год до 20 тонн.

В 2015–2019 годах я завершил жилищный проект Shambha-La Park Town, а в 2020 году построил Театр «Альфа», где был поставлен «Фауст» известного просветителя Гете. Сюжет этого театрализованного представления вращается вокруг последствий несправедливости, ценности и природы человеческой жизни. Шоу дало многим людям возможность заглянуть в их жизнь и было высоко оценено монголами.

-Мы ценим тот факт, что вы инвестируете не только в коммерческий бизнес, но и в образование. Можете ли вы поделиться с нами своими бизнес-планами на будущее и направлениями, в которых вы планируете двигаться дальше?

Я считаю, что туризм — важный и стратегический сектор. И, конечно, инфраструктура — важнейший фактор развития в этой сфере. Правительство осознает необходимость этого важного мегапроекта, который не реализовывался в течение многих лет.

Я по-прежнему стремлюсь повышать осведомленность о таких важных вопросах и вносить свой вклад в развитие нашей страны. Я также инвестировал в зарубежные рынки в меру своих возможностей, чтобы расширить свой бизнес.

Экономика Монголии оценивается в 13 миллиардов долларов, и это почти такой же масштаб, как у компании в одной из крупнейших экономик мира.

Хотя монгольские предприятия быстро растут, у них нет опыта, капитала или экономических возможностей для выхода на международный рынок. Бизнесу в Монголии предстоит преодолеть множество проблем из-за политических решений, бюрократии и неопределенности. Я не могу сказать, смогу ли я инвестировать или вести бизнес в такой среде.

-Какие из крупных проектов вы планируете сейчас? Будет ли в вашем будущем новое месторождение полезных ископаемых, перерабатывающий завод или новая гостиница?

Хотя 70% нашей экономики прямо или косвенно зависит от майнинга; перерабатывающие предприятия развиты недостаточно хорошо, и я не уверен, что большинство людей сможет понять эти вопросы. Несмотря на то, что для индустрии гостеприимства необходимо дальнейшее развитие за счет строительства новых отелей, эти новые отели должны соответствовать международным стандартам качества.

У меня есть план и цель построить большой и современный центр неотложной помощи мирового класса и онкологическую больницу, которые охватят не только нашу страну, но и регионы. Но я считаю, что это действительно важный мегапроект, а не бизнес.

-В настоящее время вы являетесь Почетным консулом Уругвая. Есть ли у вас какие-либо деловые связи с этой страной?

У меня много друзей из разных стран. Мой друг предложил мне стать почетным консулом, и я думаю, что роль почетного консула любой страны состоит в том, чтобы брать на себя все права и обязанности; представлять множество граждан и юридических лиц, защищать их законные интересы и принимать необходимые меры для восстановления нарушенных прав граждан и различных юридических лиц.

-Монголия говорит о диверсификации своей экономики, но, похоже, она все еще в некоторой степени зависит от горнодобывающего сектора. Как бизнесмен, что вы видите как способ расширения и диверсификации своей экономики?

Для страны очень рискованно и безнадежно зависеть только от одного сектора. В горнодобывающей промышленности Монголии есть некоторые аспекты, аналогичные вашей стране. Разница в том, что продукция горнодобывающей промышленности Монголии экспортируется южному соседу по очень низким ценам, и такая небольшая сумма доходов в значительной степени используется для покупки машин, оборудования, топлива и смазочных материалов для использования в горнодобывающем секторе. Из-за отсутствия оборудования и производства продукции горнодобывающей промышленности в нашей стране мы вынуждены ее импортировать.

Небольшая сумма денег, оставшаяся от этого сектора, идет в жилищный сектор, который пользуется большим спросом, но не доступен по цене. Хотя наша страна имеет большую территорию, урбанизация и плотность населения сосредоточены в столице. Стандарты качества жилья не так хороши. Например, в строительном секторе материалы слишком дороги, потому что они на 100 процентов зависят от импорта.

В этой ситуации я понимаю, что необходимо сосредоточить внимание на экономическом расширении и диверсификации, а также на поддержке туристического и сельскохозяйственного секторов с помощью соответствующих и эффективных инструментов политики. Все мы знаем, насколько успешен аграрный сектор вашей страны. В нашем случае мы рассматриваем сельское хозяйство как наш традиционный сектор, и это продолжается без эффективной политики и экономической поддержки.

Я думаю, что для увеличения количества людей, живущих и работающих в сельской местности, нам нужны инструменты политики и стимулы для создания рабочих мест в сельской местности, и необходимо отменить налоги на определенный период времени и внедрить широкомасштабные долгосрочные меры. вместо этого — временное финансирование развития. Вместо того, чтобы уезжать за границу и выполнять тяжелую работу, монгольская молодежь может получить возможность работать и достаточно зарабатывать дома.

Как упоминалось ранее, первичная и вторичная переработка продукции горнодобывающей промышленности важна для экономического роста.

-Прямые иностранные инвестиции очень важны для развития любой страны. Некоторые новостные агентства утверждают, что инвестирование в вашу страну потенциально может быть рискованным. Какова ваша позиция по этому поводу?

Я прекрасно понимаю, что иностранные инвестиции — жизненно важный элемент экономики. Если вы посмотрите на историю развития страны, то увидите, что она развивалась с помощью ноу-хау, лучших технологий и поддержки иностранных инвестиций, направила свое богатство в экономический оборот и извлекла из этого выгоду. Более десяти лет назад инвесторы стекались в Монголию, и мы были в поле зрения крупнейшей в мире фондовой биржи, Монголия была довольно популярна среди инвестиционного сообщества, и мы были так называемой Монголией, горнодобывающей страной.

Но из-за незаконных действий отдельных лиц и лиц, принимающих решения, это создало атмосферу неблагоприятного делового и инвестиционного климата. Наша страна по-прежнему занимает 116-е место в Индексе восприятия коррупции и 109-е место в Индексе независимости судебной системы. К сожалению, некоторые решения властей были предприняты в пользу определенных инвесторов, в результате чего общественность стала рассматривать инвесторов как лжецов, воров и мошенников.

Понятно, что в любой стране крупные инвесторы предпочтут заключить юридически стабильное, равноправное и взаимовыгодное соглашение. Ни один инвестор не откажется от сотрудничества с честной властью.

-Основываясь на ваших ответах, мы можем сказать, что вы пережили неблагоприятный экономический и политический климат. Каким вы видите будущее Монголии?

Наша страна занимает территорию в 1,5 миллиона квадратных километров с населением 3,4 миллиона человек. Она обладает богатыми минеральными ресурсами, хорошо развитым сельским хозяйством и традиционным животноводством. В таких условиях я вижу весь потенциал и возможность роста за очень короткий период времени.

На протяжении всей истории развития любой страны было много коррупционных и популистских решений, вызванных неправильными решениями. И такие страны исправят свои ошибки в короткие сроки, и обычно большинству из них требуется 20-25 лет, чтобы выйти на уровень стремительного развития. В случае нашей страны мы находимся в переходном режиме почти 30 лет, и я думаю, что мы могли бы достичь уровня других развитых стран, если бы смогли установить систему подотчетности в течение этого периода.

Правовая и судебная системы должны в равной мере применяться как к обычным гражданам, так и к властям. Невозможно говорить о развитии в ситуации, когда система подотчетности высших должностных лиц не соблюдается строго, а правовой климат складывается в иную пользу.

Гражданское общество в развитых странах очень активно и подотчетно власть имущим. Власти обладают высоким чувством этичности и ответственности, потому что их обычные граждане могут строго контролировать, объединять и увольнять политиков, которых они выбирают, чтобы их представлять.

В развитом мире люди 3-4 раза в год идут маршем против неуместных и слепых решений правительства. Тогда как в Монголии мы протестовали 3-4 раза за 30 лет — к сожалению, есть такое подчинение и бездействие.

Последствия этой ситуации могут вынудить Монголию соскользнуть к примерам Северной Кореи, Туркменистана и Узбекистана, которые все зависят от решений одной группы или отдельного лица, и то же самое может быть в таких странах, как Венесуэла и некоторые африканские страны, в которых царит хаос и насилие.

Мы выбрали демократическую страну, дружественную к гражданам, однако сегодняшняя реальность не так хороша. Согласование политики и экономики взаимосвязано, и я думаю, что развитие не за горами, если мы создадим благоприятную правовую среду и не потеряем основные принципы демократии и равенства. Это мои предостережения и критические замечания.

Оптимистично, у нас много возможностей. Впервые за 30 лет одна партийная фракция выступает вместе в качестве президента, спикера парламента и премьер-министра.

В данном случае, я думаю, есть оптимизм в отношении того, что можно продвигать наши мегапроекты и принимать важные стратегические решения. Я не хочу упускать возможность и растрачивать наши экономические возможности.

-Монголия — менее известное туристическое направление: в некоторых странах она хорошо известна благодаря Чингисхану, а в других странах ее называют «Китайской Монголией». Как вы думаете, насколько ваша страна соответствует остальному миру?

Монголы входят в первую десятку из более чем 200 стран мира по интеллектуальному потенциалу. Монголы — люди интеллектуальных способностей, ответственности, адаптивности и высокой производительности. Я хочу, чтобы Монголия была известна в мире под этим изображением. В настоящее время многие молодые монголы успешно работают и руководят в крупнейших компаниях и банках мира. Поэтому я считаю, что у нас большое будущее.

-Благодарим за уделенное время и желаем успехов в бизнесе!

источник: журнал Global Millionaire

перевод с английского Татар С.Майдар

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