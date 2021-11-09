Глава МИД Монголии Б.Батцэцэг встретилась с катарским коллегой

CentralAsia (MNG) - Его Превосходительство заместитель премьер-министра и министр иностранных дел шейх Мохаммед бен Абдулрахман Аль-Тани встретился в понедельник с министром иностранных дел Монголии Батмөнхом Батцэцэгом, который в настоящее время находится с визитом в Катаре.

Б.Батцэцэг и шейх Мохаммед бен Абдулрахман Аль-Тани обменялись мнениями о расширении двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи были рассмотрены отношения двустороннего сотрудничества между двумя странами, пути их поддержки и развития, а также ряд региональных и международных вопросов.

Начало отношений между Монголией и Катаром относится к 21 января 1998 года. Катар пожертвовал Монголии 10 миллионов долларов на ее проект «Дорога тысячелетия» в 2006 году. В феврале 2020 года Катар и Монголия подписали меморандум о взаимопонимании для проведения политических консультаций между министерствами иностранных дел обеих стран.

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