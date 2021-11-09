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Первый заместитель начальника Генштаба ВС Монголии провел встречу с военным атташе Турции

CentralAsia (MNG) -  3 ноября первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Монголии полковник С.Ганбямба принял военного атташе посольства Турецкой Республики в Монголии полковника Озгюра Назима Юнсала.

В начале встречи полковник С.Ганбямба отметил успешное развитие отношений между двумя странами в оборонной сфере с момента установления отношений с Турецкой Республикой в этой сфере в 1999 году, и выразил готовность сотрудничать со стороной Турция намерена и дальше расширять военное сотрудничество.

Подчеркнув, что военнослужащие Вооруженных сил Монголии участвовали в международных и совместных военных учениях, таких как «Анадолу», «Кочевник-воин» и «Эфес» в рамках сотрудничества с Вооруженными силами Турции с 2006 года, он сказал: что Вооруженные силы Монголии будут продолжать участвовать в военных учениях, которые будут организованы в будущем.

Военный атташе посольства Турецкой Республики в Монголии полковник Озгюр Назым Юнсал поздравил полковника С.Ганбямба с назначением и выразил удовлетворение тем, что военнослужащий Монгольских вооруженных сил, ранее принимавший участие в турецких военных учениях, был назначен на руководящая должность.

Подчеркнув, что для меня большая честь привлекать монгольских военнослужащих к международным учениям, организованным в Турции, он заявил, что турецкие военнослужащие будут продолжать участвовать в ежегодных миротворческих учениях Khaan Quest в Монголии.

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