В Ташкенте произошла массовая драка возле парка развлечений (видео)

CentralAsia (UZ) - В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как группа мужчин ссорится на территории парка развлечений и аттракционов «Magic City» в Ташкенте.

В ГУВД столицы Узбекистана сообщили, что инцидент произошел 6 ноября, примерно в 22.30, в парке развлечений и аттракционов Magic City, расположенном в Чиланзарском районе. Охранники парка пытались разогнать 4 парней в возрасте от 17 до 19 лет, которые занимались незаконной торговлей воздушными шарами.

В результате между сотрудниками парка и молодыми людьми произошла ссора.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 277 (Хулиганство) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Очевидцы события сообщили в соцсетях, что в инциденте могло быть использовано огнестрельное оружие. Правоохранительные органы Ташкенте об использовании огнестрельного оружия в ходе драки не упоминают.