Боль в больших пальцах ног может сигнализировать о гипертонии

CentralAsia (CA) - По данным британского издания Daily Mail, от повышенного давления страдает каждый третий взрослый житель Великобритании. Гипертонию принято называть «тихим убийцей», так как в большинстве случаев симптомы заболевания не дают о себе знать долгое время. Их также легко спутать с проявлением другой болезни или списать на общее недомогание.

Оказалось, что болезненные ощущения в пальцах ног могут являться сигналом чрезмерно высокого давления. Эти проявления называют подагрой – одна из форм артрита, проявляющаяся внезапными обострениями. Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) считают, что именно гипертония может являться одним из недугов, повышающих риск развития подагры.

Даже при приеме лекарств для снижения давления вероятность развития подагры все равно остается. Обычно люди, страдающие от гипертонии, используют диуретики для его снижения. Однако эти лекарства повышают уровень мочевой кислоты в крови, в результате чего лечение, как и сама болезнь, провоцирует развитие подагры.

Обычно приступы этого недуга характеризуются внезапной, острой болью в суставах. Дискомфортные ощущения могут возникать в ступнях, руках, запястьях, локтях и коленях, но чаще всего боль локализуется в больших пальцах ног. Кожа вокруг сустава начинает краснеть, а место воспаления опухать. При пальпации оно может казаться горячее остальной части пальца.

Такое воспаление называют гиперурекимией – в процессе его формирования в организме скапливается слишком много мочевой кислоты. Она образуется в результате расщепления пуринов – веществ, содержащихся в некоторых продуктах. Кристаллы мочевой кислоты накапливаются в суставах, а также в жидкостях и тканях организма.

На развитие подагры также влияют ожирение и наличие лишнего веса, диета с высоким содержанием пуринов. К числу таких продуктов относят некоторые сорта красного мяса, субпродуктов и некоторые морепродукты. Негативно влияют и блюда с высоким содержанием фруктозы, а также алкоголь. Дополнительными факторами являются гипертония, инсулиновая резистентность, диабет, а также нарушение работы почек и метаболический синдром.

При частом повышении давления, которое сопровождается болью в больших пальцах ног, стоит обратиться к врачу. Есть вероятность, что это не подагра, а другое заболевание. Так или иначе, лучше получить консультацию специалиста.

Снизить артериальное давление можно с помощью отдельных продуктов или напитков. Этот способ может действовать как временная мера, но в дальнейшем все равно стоит обратиться к медику. Так, например, чай каркаде положительно влияет на кровяное давление и работу сердца.