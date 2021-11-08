Узбекистан с начала года почти в два раза нарастил импорт бензина

CentralAsia (UZ) - Узбекистан в январе-сентябре 2021 года в 1,9 раза увеличил импорт бензина, до 289 миллионов литров, почти половина из этих объемов приходится на топливо из России, сообщает в понедельник Госкомстат РУз.

"В январе-сентябре 2021 года в Узбекистан было импортировано 289 миллионов литров автомобильного бензина на сумму 104 миллиона долларов. Импорт автомобильного бензина по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 137 миллионов литров, или в 1,9 раза", — говорится в сообщении в Telegram-канале Госкомстата.

По данным ведомства, в частности, из России было завезено 140,5 миллиона литров, из Туркмении – 126,8 миллиона литров, из Казахстана – 16 миллионов литров, из Ирака – 3,6 миллиона литров. В январе-сентябре 2020 года главным поставщиком бензина являлся Казахстан.

Общая мощность трех нефтеперерабатывающих заводов республики — Бухарского, Ферганского и Алтыарыкского — составляет около 10 миллионов тонн в год, которые сегодня не полностью загружены. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилась на 4,9%, до 733,6 тысячи тонн, производство бензина составило 1,016 миллиона тонн (минус 0,9% по сравнению с 2019 годом), дизельного топлива — 933,1 тысячи тонн (минус 9,6%).