экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Трое детей погибли при взрыве снаряда в Афганистане, - СМИ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Три ребенка погибли, пять детей пострадали из-за детонации неразорвавшегося снаряда в центральной провинции Афганистана Урузгане, передает агентство Pajhwok.

По данным агентства, погибшие и пострадавшие дети были членами одной семьи. Другие подробности случившегося не приводятся.

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления «Талибана» и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

print
  • Казахстанские военнослужащие примут участие в учениях ОДКБ
  • В Монголию будут завозить мясной и молочный скот из Беларуси
  • В Багдаде на премьера Ирака совершили покушение с беспилотника


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com