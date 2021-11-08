Саакашвили на вертолете вывезли из тюрьмы в больницу

CentralAsia (CA) - Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевели из тюрьмы в Рустави в больницу для заключенных в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

«Заключенный Михаил Саакашвили переведен из 12-го пенитенциарного учреждения в Медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных № 18 с целью предотвращения ухудшения состояния его здоровья и в связи с возросшими рисками», — заявили в Специальной пенитенциарной службе Грузии.

О том, что Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы в Рустави, ранее сообщила его мать Джули Аласания, передает телеканал «Мтавари архи». По данным телеканала, несколько часов назад вертолет появился над тюрьмой, где содержали Саакашвили, после чего вылетел в направлении Тбилиси. После этого вертолет заметили у Глданской тюрьмы в Тбилиси.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет в преддверии муниципальных выборов, в стране против экс-президента возбуждено несколько уголовных дел. Сразу после задержания политик объявил голодовку, после чего состояние его здоровья стало ухудшаться.

Личный врач политика Николоз Кипшидзе сегодня повторил призыв отправить Саакашвили в госпиталь. «Консилиум единогласно принял решение о срочном переводе пациента в многопрофильное медицинское учреждение, Глданская тюремная клиника не числится в списке таких учреждений. Результаты анализов: некоторые были хорошими, некоторые плохими. Состояние хуже, чем было вчера», — сказал он. Однако, по его словам, врачам пока не удалось встретиться с Саакашвили, поскольку политик сам отказался от встречи.

Ранее врачи, защита и сторонники Саакашвили заявляли, что из-за голодовки у него начались провалы в памяти, что он ослаб, ему тяжело передвигаться по камере и разговаривать. При этом 6 ноября Минюст Грузии опубликовал кадры из тюрьмы, на которых видно, как политик употребляет пищу. Согласно опубликованным фотографиям пищи, которую передают Саакашвили, он питается кашами и пьет натуральные соки. 7 ноября, после публикации видео, Саакашвили отказался от любой помощи врачей.