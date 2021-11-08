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Путин наградил разработчика «Спутника V» орденом Александра Невского
Александр Гинцбург
Александр Гинцбург

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга. Указ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Гинцбурга Александра Леонидовича - директора федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи», - говорится в документе.

Гинцбург - один из ведущих российских специалистов в области молекулярной биологии и генетики патогенных организмов. Помимо теоретических исследований руководил разработкой противовирусного препарата «Циклоферон», вакцин от лихорадки Эбола и нового коронавируса. Автор более 300 научных трудов.

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