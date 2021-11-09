Президент Монголии принял верительные грамоты у нового посла ЕС Европейского Союза

CentralAsia (MNG) - 8 ноября Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял верительные грамоты у нового посла Европейского Союза в Монголии Аксель Никейз.

Президент Монголии У. Хурэлсух поблагодарил Европейский Союз за неизменную поддержку Монголии с момента перехода к демократии и рыночной экономике и подчеркнул свое желание расширять двусторонние отношения и сотрудничество в области зеленого развития и защиты окружающей среды.

Он также поблагодарил Европейский Союз и его государства-члены за их значительный вклад в пандемию Covid-19 посредством финансирования программы COVAX.

Посол Аксель Никез выразила готовность продолжить успешную реализацию «Многолетней программы помощи в целях развития» Европейского Союза в Монголии и тесно сотрудничать в области устойчивого зеленого развития и экономического развития.

Хурэлсух выразил удовлетворение расширением отношений и сотрудничества между Монголией и Европейским союзом, и пожелал новому послу успехов в работе. Также он отметил, что Европейский Союз и его государства-члены внесли значительный вклад в преодоление пандемии коронавируса с минимальным ущербом, путем финансирования программы COVAX.

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