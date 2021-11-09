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Посетителей, направляющихся из Монголии в Японию, будут изолированы на три дня

CentralAsia (MNG) -  В связи с ужесточением мер против распространения Covid-19, которые действуют с 5 ноября, правительство Японии приняло решение изолировать посетителей из Монголии, Великобритании, Аргентины, Украины, Турции, Непала и России на три дня.

Таким образом, посетители из Монголии в Японию будут изолированы на три дня (со следующего дня прибытия), начиная с 8 ноября. Изоляторы подготовлены Пограничной карантинной службой Японии, и соответствующие расходы будут покрыты правительством Япония, сообщает посольство Японии в Монголии.

Решение также будет применяться к посетителям, путешествующим из Монголии в Японию через третью страну, например Южную Корею.

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