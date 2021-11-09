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В Монголии стартовал национальный лесной форум для борьбы с опустыниванием

CentralAsia (MNG) -  Под эгидой президента Монголии Хурэлсух Ухнаа в Улан-Баторе в понедельник стартовал национальный лесной форум, призванный содействовать борьбе с опустыниванием и уменьшению деградации земель. Об этом сегодня сообщило Министерство окружающей среды и туризма страны.

В нынешнем мероприятии принимают участие представители государственного и частного секторов, а также монгольские ученые и исследователи. В рамках лесного форума пройдет ряд отраслевых заседаний по таким темам, как «Государственно-частное партнерство», «Лесовосстановление и лесовозобновление», «Опустынивание и деградация земель» и «Развитие агролесомелиорации». На основе рекомендаций, принятых на отраслевых заседаниях форума, будет обновлен программный документ об управлении лесным хозяйством и изменении его правовой среды, говорится в официальном сообщении.

Напомним, что выступая с речью с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН президент Монголии У. Хурэлсух недавно заявлял, что Монголия стремится к 2030 году достичь поставленной цели по борьбе с изменением климата и опустыниванием.

В Монголии лесами покрыто лишь 7,9 % территории. В программу правительства на 2020-2024 годы включен ряд важных мер, в том числе восстановление поврежденных лесов и увеличение их площади до 8,6%.

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