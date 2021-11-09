В Монголии будет создан «Центр информационных технологий»

CentralAsia (MNG) - Глава Управления по коммуникациям и информационным технологиям Б. Болор-Эрдэнэ приняла участие виртуально в Глобальном форуме лидеров ИКТ 2021 года, который проходил 7-8 ноября в Республике Корея, и представила шесть стратегических целей, которые должны быть реализованы в ближайшие четыре года в рамках политики развития «Видение 2050», направленной на превращение в «цифровую нацию».

Чтобы стать «цифровой нацией», ей неизбежно необходимо создать «Центр информационных технологий», чтобы улучшить навыки цифровой грамотности граждан и научить молодежь пользоваться современными технологиями, такими как искусственный интеллект и блокчейн. С этой целью Управление связи и информационных технологий Монголии (УИТМ) виртуально подписало Меморандум о взаимопонимании по созданию Центра информационных технологий с Национальным агентством информационного общества Республики Кореи (НАИО).

Глава УИТМ Б. Болор-Эрдэнэ и исполнительный директор НАИО Пак Вон Чже подписали Меморандум о взаимопонимании. Согласно меморандуму о взаимопонимании, «Центр информационных технологий» будет создан в отдаленных районах Монголии, или Хороо, где преобладает молодое население, и корейские специалисты будут консультировать по вопросам его работы в течение четырех лет.

Когда центр будет создан, местные и международные учителя и специалисты будут бесплатно обучать граждан новейшим передовым технологиям, таким как искусственный интеллект и большие данные, а также планируется внедрение программ повышения квалификации. Строительство первого центра планируется начать в декабре этого года и завершить в августе 2022 года. Ожидается, что открытие центра состоится в ноябре 2022 года.

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