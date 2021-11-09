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Очередная смена монгольских миротворцев возвращается из Южного Судана

CentralAsia (MNG) -  Военнослужащие 10-го батальона Вооруженных сил Монголии во главе с полковником Д. Энхбаатаром успешно прошли службу в рамках санкционированной ООН операции МООНЮС в Республике Южный Судан и продолжают возвращаться домой.

Первая колонна военной группы прибыла в Монголию 20 октября 2021 года, а вторая колонна успешно приземлилась вчера, 8 ноября.

Официальные лица во главе с бригадным генералом С. Дашзевагом, начальником оперативного управления Министерства обороны, прибыли в Республику Южный Судан и успешно организовали замену за 10-м и 11-м батальонами монгольских миротворцев.

Следующий контингент миротворческой группы прибудет в страну в запланированные дни при условии строгого соблюдения режима инфекционного контроля.

В настоящее время в полевых условиях успешно проходит бригада во главе с командиром 11-го батальона Вооруженных сил Монголии полковником О. Заяат.

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