Очередная смена монгольских миротворцев возвращается из Южного Судана

CentralAsia (MNG) - Военнослужащие 10-го батальона Вооруженных сил Монголии во главе с полковником Д. Энхбаатаром успешно прошли службу в рамках санкционированной ООН операции МООНЮС в Республике Южный Судан и продолжают возвращаться домой.

Первая колонна военной группы прибыла в Монголию 20 октября 2021 года, а вторая колонна успешно приземлилась вчера, 8 ноября.

Официальные лица во главе с бригадным генералом С. Дашзевагом, начальником оперативного управления Министерства обороны, прибыли в Республику Южный Судан и успешно организовали замену за 10-м и 11-м батальонами монгольских миротворцев.

Следующий контингент миротворческой группы прибудет в страну в запланированные дни при условии строгого соблюдения режима инфекционного контроля.

В настоящее время в полевых условиях успешно проходит бригада во главе с командиром 11-го батальона Вооруженных сил Монголии полковником О. Заяат.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения