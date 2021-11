Талибы провели военный парад в Афганистане. Видео

CentralAsia (CA) - Представители движения «Талибан» провели военный парад в Кандагаре, втором по величине городе Афганистана, используя бывшие транспортные средства и вертолеты афганских и международных сил для создания новой армии, передает Roya News.

The Taliban held a military parade in Kandahar, Afghanistan's second-largest city, using former Afghan and international forces vehicles and helicopters to inaugurate their new "Islamic Emirate Army."



Сообщается, что колонна военных машин проехала по главной трассе Кандагара, которая связывает аэропорт с центром города. В это время из громкоговорителей звучала религиозная музыка.

Taliban are sending reinforcement into the Kandahar province because during the last couple weeks clashes were increasing in this province and according to the reports number of dead Taliban is rising.

В настоящее время, как указывается, талибы занимаются реорганизацией и переименованием воинских частей. Так, армейский корпус в Кандагаре, ранее известный как «Аттал», был переименован и получил арабское название «Аль-Бадар».