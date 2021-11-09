Узбекистан подрывает репутацию запретом на въезд иностранных журналистов - СМИ

CentralAsia (UZ) - Узбекистан ввел запрет на въезд иностранного журналиста через день после того, как президент Шавкат Мирзиёев был приведен к присяге на второй срок и пообещал защитить свободу прессы, пишет Еurasianet.org.

7 ноября пограничники отказали польской журналистке Агнешке Пикулицкой во въезде, оставив ее на ночь на узбекско-казахстанской границе, поскольку она не имела права на въезд в Казахстан.

«В своей журналистике я всегда стараюсь быть справедливым и объективным. Я никогда не думала, что мои репортажи, […] посвященные правам человека и несправедливости, приведут меня к этому моменту », - сказала она в интервью Eurasianet.org.

Пикулицка пересекла границу, чтобы выполнить требование ежемесячно выезжать, поскольку она может оставаться в Узбекистане в безвизовом режиме в течение 30 дней. Ранее она покинула страну, а затем повторно въехала, чтобы начать новый безвизовый режим, но на этот раз ей было отказано во въезде.

Пикулицка написала в Twitter, что ей разрешили вылет из Ташкента 9 ноября.

Это не первое противостояние с узбекскими чиновниками польской журналистки, которая ведет репортажи для Al Jazeera, Guardian, Eurasianet и других изданий и была одним из немногих иностранных журналистов, работающих в Узбекистане.

В июне власти Узбекистана отказали ей в продлении журналистской аккредитации. Они обвинили ее во вмешательстве во внутренние дела, «унижении чести и достоинства граждан» и «пропаганде межнациональной и религиозной розни».

Пикулицка сказала, что, по ее мнению, это была месть за ее репортаж о ЛГБТ - деликатном вопросе в Узбекистане.

Власти ранее обвиняли ее в распространении «негативной и необъективной информации» и нарушении закона о СМИ с помощью твитов о нападении на Миразиза Базарова, блогера, отстаивающего права ЛГБТ.

Ранее она сталкивалась с трудностями при продлении аккредитации и публично заявляла о сексуальных домогательствах сотрудника МИД Узбекистана, который попросил ее писать положительные статьи об Узбекистане.

За день до того, как Пикулицка запретили въезд в страну, Мирзиёев пообещал возложить на чиновников большую ответственность за вмешательство в свободу СМИ в том, что он называет реформированием Узбекистана.