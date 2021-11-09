В Монголии за сутки выявлен 941 случай COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлен 941 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 369 541.

Из них 700 человек — лица имевшие контакты в Улан-Баторе, и 241 случай был выявлен в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 5 246 пациентов находится в легком, 5 198 — в тяжелом, 1 393 — в критическом и 276 — в очень критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 12 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 756.

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