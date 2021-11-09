экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан за девять месяцев посетили 1,2 млн туристов

CentralAsia (UZ) -  За девять месяцев 2021 года Узбекистан посетили 1,2 млн иностранных туристов, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта РУз.

В министерстве уточнили, что экспорт туристических услуг составил $273 млн.

Поток туристов оказался в 2021 году выше ожидаемого из некоторых стран Западной Европы, Америки и СНГ. Низкий поток туристов наблюдается из Индии, Японии, Китая и стран Юго-Восточной Азии, это связывают с действующими из-за пандемии ограничениями.

Сообщается, что на поддержку туристического бизнеса в Узбекистане за девять месяцев текущего года было выделено 6,5 млрд сумов (более $600 тыс.).

print
  • Монгольский борец стал бронзовым призером чемпионата мира в Белграде
  • В Казахстане в одном из кафе прогремел мощный взрыв. Видео и фото
  • Очередная смена монгольских миротворцев возвращается из Южного Судана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com