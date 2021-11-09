Индия осуждает теракт в кабульский больнице

CentralAsia (CA) - Индия решительно осудила террористическое нападение на больницу Сардар Мохаммад Дауд Хан в районе Кабула, Афганистан, где преобладают шииты. По меньшей мере 25 человек были убиты и более 50 ранены в результате нападения, совершенного Исламским государством в провинции Хорасан 2 ноября, передает Аni News.

На своем сайте в твиттере, постоянное представительство Индии при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке подчеркнуло необходимость привлечения террористических группировок, финансистов и спонсоров к ответственности, поскольку Индия выразила «глубочайшее сочувствие и соболезнование» семьям жертв.

Как сообщили источники в Министерстве внутренних дел, бомбы были взорваны у входа в военный госпиталь Сардар Мохаммад Дауд Хан.

Они пожелали «скорейшего выздоровления» пострадавшим в результате нападения. Представительство Индии в ООН, Нью-Йорке цитирует членов Совета Безопасности, подтверждающих, что терроризм «во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности». Индия осудила «умышленное» нападение на больницу и медиков, заявив, что такие отвратительные действия должны быть объявлены, а виновные в нападениях должны быть привлечены к ответственности.

Исламское государство в провинции Хорасан, ISKP (ISIS-K), всемирно признанная террористическая группа, взяло на себя ответственность за взрыв, говорится в заявлении, опубликованном в его Telegram-каналах. Позднее было опубликовано заявление, в котором говорилось, что «пять боевиков группировки «Исламского государства» совершили одновременные скоординированные атаки», - подтвердили в сообщении.

Тем временем официальный представитель «Талибана» подтвердил, что террорист-смертник на мотоцикле привел в действие пояс со взрывчаткой в ​​больнице, а боевики позже открыли огонь у входа в больницу.

По сообщениям, нападение было совершено в бывшей дипломатической зоне в районе Вазир-Акбар-Хан в центре Кабула и направлено против медицинских работников, многим из которых удалось сбежать с места происшествия.

Заместитель министра информации и культуры в правительстве «Талибана» позже подтвердил афганской прессе, что спецназ «Талибана» преследовал пятерых нападавших, и все они были убиты на месте. В результате теракта также был убит член жесткой сети Хаккани, офицер спецподразделения Корпуса Бадри и главный военный командир «Талибана» Хамдулла Мухлис по прозвищу Кари Хамдулла.

Тем временем миссия ООН в Афганистане осудила нападение в заявлении, в котором говорилось, что медицинские учреждения никогда не должны быть целью и что все гражданские лица должны быть защищены. На фотографиях и видеороликах, распространяющихся в Интернете, были изображены клубы дыма, вырывающиеся из здания, и звуки выстрелов, когда медицинские работники бежали в укрытие.

Представитель «Талибана» Забихулла Муджахид сообщил известному информационному агентству, что военные «Талибана» немедленно прибыли к месту на вертолетах и ​​остановили нападавших у ворот, убив их всех снаружи во дворе.

Совет Безопасности ООН «самым решительным образом» осудил ужасающий теракт в кабульской больнице. В заявлении члены Совета Безопасности выразили глубочайшее сочувствие и соболезнования семьям погибших и пожелали полного и скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Любые террористические акты являются преступными и не имеют оправдания, независимо от их мотивации, где бы, когда и кем бы они ни совершались», - подтвердил Совет Безопасности.

Российская Федерация выразила обеспокоенность по поводу действий Даиш в Афганистане после нападения.

«Могу подтвердить, что террористические и наркоугрозы, исходящие с территории Афганистана, а также общая ситуация в этих районах этой страны, по-прежнему остаются для нас насущной проблемой. С сожалением могу констатировать, что после прихода к власти талибов ситуация не изменилась», - заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Она также выразила озабоченность по поводу возможного создания в регионе баз США. Однако Исламский Эмират заявил, что никому не позволит использовать Афганистан в качестве угрозы для других стран.

Незначительное усиление атак, совершаемых группировкой Даиш, вызвало обеспокоенность стран региона.