Карл Карпентер из Music-News.com взял интервью от монгольской группы The Hu

CentralAsia (MNG) - The HU — монгольская хэви-метал группа, цель которой — распространять свою родную культуру по всему миру. Они включают элементы традиционной монгольской народной музыки, в том числе горловое пение, в свое уникальное сочетание. В их текстах есть все, от боевых кличей до знаменитых стихов их родины.

Их оригинальность привела к огромному успеху в сети, собирая множество преданных подписчиков с каждым последующим видео и туром. Я провел это интервью с четырьмя участниками-основателями через переводчика на музыкальном фестивале Outside Lands в парке Golden Gate в Сан-Франциско, - пишет Карл Карпентер Music-News.com.

Участники группы:

Нямжанцан «Жаяа» Галсандамц - (төмөр хуур, цуур, горловое пение)

Галбадрах «Гала» Цэндбаатар - (морин хуур, горловое пение)

Энхсайхан «Энкуш» Батжаргал - (морин хуур, горловое пение)

Тэмуулэн «Тэмка» Наранбаатар - (товшуур, бэк-вокал)

-Мы только начали фестиваль, но это лучшее шоу, которое я, наверное, увижу, так что спасибо!

Тэмка - Большое спасибо.

-Два ваших сингла с наибольшим количеством просмотров («Yuvu Yuvu Yu» и «Wolf Totem») собрали более 140 миллионов просмотров на YouTube. Были ли вы удивлены уровнем популярности, достигнутой в Интернете?

Жаяа - Конечно, вы знаете, мы хотели добиться какого-то успеха, и когда мы это начали. Мы хотели поделиться нашей монгольской культурой со всем миром, и когда мы разместили эти синглы на YouTube, их количество выросло так быстро и быстро. Мы были очень довольны результатом.

-Как прошла встреча с президентом Монголии? Президент любит вашу музыку?

Энкуш - Замечательный визит! Прежде всего, для нас было большой честью встретиться с нашим президентом. Он рокер. Он любит рок-музыку. AC/DC. Metallica. Так что это был очень дружеский визит. Он был очень приземленным. В прошлом он действительно работал с нашим продюсером Дашем (Дашдондог Баярмагнай), так что это была хорошая встреча.

-Это хороший переход к следующему вопросу! Тебя попросили поучаствовать в альбоме, посвященном 30-летию Metallica, под названием Metallica Blacklist. Здесь они — местные легенды. Вы в детстве были их большими поклонниками? И на что был похож этот опыт?

Гала - Ну конечно, знаете, мы все выросли, слушая Metallica. Они наши кумиры.

Энкуш - Мы всегда уважали их, мы мечтали быть похожими на них, и работать с ними было просто потрясающе. Это сбывшаяся мечта.

-Когда началось, что люди кричали «HU» на ваших концертах? Такое случается чаще всего?

Тэмка - (смеется) Знаете, на каждом концерте, на которое мы ходим, люди скандируют «HU! HU! » Особенно на наших хедлайнерских шоу. Мы будем переодеваться в зеленой комнате, и когда люди начнут скандировать: «HU! HU!», Мы будем знать, что время вышло, и мы готовы к выступлению. И да. Куда бы мы ни пошли, люди скандируют «HU!»

-Это заставило меня почувствовать себя так, как будто я был на шоу AC/DC, где люди скандировали «Ой!» или шоу Ramones. Было здорово!

Тэмка - Ага!

-Из всех групп, которые начинаются с «The», каждая из которых вам больше всего нравится, кроме «The HU», конечно же!

Энкуш - The Strokes (указывая на интервьюера)

-Да! Я рада, что кто-то наконец понял мой костюм! (одетый как Фабрицио Моретти, барабанщик группы Strokes, хэдлайнерами которого выступили в тот вечер).

Жаяа - The Kooks

Гала - The other Who

-(смеется) Прекрасно! Я видел, как они выступали на этом фестивале на той же сцене, что и вы. А что было вашем?

Тэмка - The Beatles

-Здесь не ошибетесь! Кто-нибудь из вас когда-нибудь поет песни караоке на английском языке, но традиционным монгольским горловым голосом?

The HU - (смеется) Да.

-(смеется) Какие самые любимые?

Гала - (обычным голосом) «Не могу отвести глаз от…» (на монгольском горловом пении) «YOUUUUUUUUUU».

(смеется)

Тэмка - (монгольским горловым пением) «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БАБЫЫЫЫЫ».

Невероятно… Спасибо!

Переводчик –

артинка?

Ага!

The HU - (позируя для фото, в унисон монгольским горловым пением) HUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!

