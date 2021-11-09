В Казахстане за сутки выявлено менее 1 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 909 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Северо-Казахстанская область – 135;

- Павлодарская область – 133;

- Карагандинская область – 109;

- город Нур-Султан – 109;

- Костанайская область – 83;

- город Алматы – 79;

- Акмолинская область – 76;

- Алматинская область – 61;

- Восточно-Казахстанская область – 50;

- город Шымкент – 16;

- Жамбылская область – 15;

- Туркестанская область – 10;

- Западно-Казахстанская область – 10;

- Атырауская область – 9;

- Кызылординская область – 7;

- Актюбинская область – 4;

- Мангистауская область – 3.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 950 539 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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