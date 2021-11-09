В Казахстане за сутки выявлено менее 1 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 909 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Северо-Казахстанская область – 135;
- Павлодарская область – 133;
- Карагандинская область – 109;
- город Нур-Султан – 109;
- Костанайская область – 83;
- город Алматы – 79;
- Акмолинская область – 76;
- Алматинская область – 61;
- Восточно-Казахстанская область – 50;
- город Шымкент – 16;
- Жамбылская область – 15;
- Туркестанская область – 10;
- Западно-Казахстанская область – 10;
- Атырауская область – 9;
- Кызылординская область – 7;
- Актюбинская область – 4;
- Мангистауская область – 3.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 950 539 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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