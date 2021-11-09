Ученая заявила, что постковидный синдром характерен и для других инфекционных заболеваний

CentralAsia (CA) - Что такое постковидный синдром, как долго он длится и почему некоторых переболевших тянет на белковую пищу рассказала доктор медицинских наук, доцент, заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Как рассказала Антонина Плоскирева, постковидным синдромом называют комплекс различных симптомов, которые наблюдаются у больных после перенесенной коронавирусной инфекции. Причем наличие или отсутствие постковидного синдрома может быть как при тяжелой форме болезни, так и при легкой или малосимптомной форме.

«Длительность этого периода может колебаться в довольно широких пределах — до 6–10 месяцев после перенесенного заболевания. Хотя постинфекционные изменения ― это не какая-то особенность, относящаяся только к коронавирусной инфекции, они характерны и для других инфекционных заболеваний, это так называемые периоды репарации и реконвалесценции болезни», - сказала она.

По данным отечественных и зарубежных исследователей, наиболее распространенными симптомами постковидного синдрома становятся кашель и одышка, которые могут сохраняться довольно долго.

«Нужно разбираться в каждом конкретном случае, с чем связан этот кашель. Связано ли это с тем, что поражены бронхи? Или с аллергическими реакциями? Или это обострение какой-то хронической патологии, например, желудочно-кишечного тракта? Поэтому здесь нет универсального рецепта, каждый раз нужно подходить к лечению строго индивидуально, и, в зависимости от причины выбирать дальнейшее лечение. «После» не означает «вследствие». Приведу пример из зарубежной практики. Пациентка три месяца после перенесенной коронавирусной инфекции лечилась у пульмонолога с синдромом кашля, который расценивали как проявление long-ковида, а оказалось, что кашель был вызван онкологическим поражением легких. Этот пример показывает, что нельзя подходить шаблонно ко всем пациентам.

Безусловно, любая инфекция, и коронавирусная не исключение, может запускать активацию дремлющих хронических заболеваний, происходит их обострение. Сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек, легких и так далее. И опять же, в каждом конкретном случае надо разбираться отдельно, а не списывать все на ковид. Если у вас сегодня плохое настроение, и вы поругались с соседкой, не стоит списывать это на постковидный синдром. Так тоже нельзя», - рассказала доктор.

Проблемы с памятью и концентрацией внимания после выздоровления, действительно отмечены во всём мире, но однозначных и быстрых методик реабилитации пока нет, сказала Плоскирева.

В первую очередь необходимо нормализовать режим сна, отдыха, питания. Существуют определённые медикаментозные реабилитационные мероприятия, направленные на улучшение кровоснабжения головного мозга. Но здесь самолечением заниматься нельзя, обязательно следует обратиться к специалисту.

Конечно, одним из самых узнаваемых симптомов при коронавирусной инфекции служит потеря обоняния (аносмия) или искажение восприятия запахов (какосмия). Пациенты, переболевшие Covid-19 и столкнувшиеся с такой проблемой обонятельной системы, как какосмия, могут ощущать необычные очень неприятные запахи, например, от белковой пищи вроде мяса, рыбы или яиц. На сегодня нет зарегистрированных средств лечения, но работа в этом направлении ведется.

«Некоторые, переболевшие ковидом, говорили о большом желании поесть мяса или рыбу, когда выздоравливали и это объяснимо. Одна из особенностей обмена веществ при инфекционных заболеваниях (повторюсь, коронавирусная инфекция не является исключением) заключается в повышенном расходовании белка. Во время инфекции, особенно во время лихорадочной реакции, больной теряет белок. И если сначала белок берётся из запасов организма человека, то потом он должен поступать откуда-то извне, и организм об этом сигнализирует», - сказала она.

Кроме того, в период восстановления часто наблюдается астенический синдром ― болезненное состояние, связанное с повышенной утомляемостью. Здесь тоже нет ничего необычного, это характерно для периода реконвалесценции после любого инфекционного заболевания, сказала она.

Стоит регулировать физическую и умственную нагрузку. Не нужно сразу после выздоровления бежать марафон или тягать гири. Самым безопасным и эффективным средством восстановления могут стать прогулки или скандинавская ходьба. Но реабилитационные мероприятия с использованием медикаментозных средств должны проводиться строго под наблюдением врача.