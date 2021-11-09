Идет подготовка к прямым авиарейсам между Монголией и США

CentralAsia (MNG) - 4 ноября в Управлении гражданской авиации Монголии (УГАМ) состоялась встреча для обмена информацией в рамках подготовки к открытию прямых рейсов между Монголией и США.

Управление гражданской авиации Монголии в настоящее время проводит подготовительные работы для заключения соответствующего соглашения о создании необходимых правил для полетов между Монголией и США, а также для участия в аудиторской проверке IASA (Международная оценка безопасности полетов), которую будет проводить Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) Министерства транспорта США. Кроме того, MIAT Mongolian Airlines обеспечивает подготовку к выполнению прямых рейсов в США.

В ходе встречи представители MIAT рассказали о ходе и реализации работ, проводимых компанией, о сравнительном исследовании использования самолета Boeing 787 для дальних перелетов, прибыли и последних обновлениях по другим операциям. Департамент контроля и регулирования безопасности полетов УГАМ также представил работы, выполняемые для выполнения требований программы IASA, и отметил необходимость внесения изменений в некоторые соответствующие законодательные и нормативные акты Монголии.

Поскольку некоторые вопросы, такие как организационная структура, финансы, возможности персонала, считаются решающими при проверке, руководители двух организаций также обменялись мнениями о путях сотрудничества в будущем.

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